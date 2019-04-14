Титул «Мисс Россия — 2019» завоевала 20-летняя представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса. Его финал прошел на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

https://www.instagram.com/p/BwNhULkhb4A/

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную жемчугом и драгоценными камнями. Также она получила денежный приз в размере 3 млн руб. и возможность представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга. Титул второй вице-мисс достался представительнице республики Татарстан Ралине Арабовой.

В жюри конкурса были дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, продюсер и музыкант DJ Smash, телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова и певица, обладательница титула «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова.