В Москве выбрали победительницу конкурса «Миссис Россия 2020»

В конкурсе «Миссис Россия 2020» победила многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты финала конкурса, которые были объявлены в московском концертном зале «Астория».

«Миссис России Globe» стала руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова, она представит страну на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

В номинации Гран-При «Миссис Россия 2020» победу одержала Александра Черная из Московской области, владеющая своим брендом одежды с подогревом.

Первой вице-миссис Россия назвали Татьяну Полонникову (Новороссийск). В номинации вторая вице-миссис России победила Мария Копылова (Анапа), в номинации третья вице-миссис России — Юлия Пышкина (Великий Новгород). Титул четвертой вице-миссис России достался Маргарите Фомине (Ставрополь).