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В Москве выбрали победительницу конкурса «Миссис Россия 2020»

В конкурсе «Миссис Россия 2020» победила многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты финала конкурса, которые были объявлены в московском концертном зале «Астория».

«Миссис России Globe» стала руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова, она представит страну на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Конкурс «Мисс Россия 2019». Фоторепортаж
Фотогалерея 
Участницы конкурса &laquo;Мисс Россия 2019&raquo;

В номинации Гран-При «Миссис Россия 2020» победу одержала Александра Черная из Московской области, владеющая своим брендом одежды с подогревом.

Первой вице-миссис Россия назвали Татьяну Полонникову (Новороссийск). В номинации вторая вице-миссис России победила Мария Копылова (Анапа), в номинации третья вице-миссис России — Юлия Пышкина (Великий Новгород). Титул четвертой вице-миссис России достался Маргарите Фомине (Ставрополь).

В прошлом году звание «Миссис России» получила педагог-психолог Екатерина Нишанова из Геленджика. В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово.

Теги: Мисс Россия, Нижегородская область, конкурс красоты
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