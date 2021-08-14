Путин поручил Шойгу наградить погибших в самолете в Турции военных

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам российских военных, которые погибли при крушении самолета Бе-200 в Турции, и поручил министру обороны Сергею Шойгу наградить погибших посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — сказал Путин.

Президент отметил, что военные выполняли «важнейшую гуманитарную миссию», «действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг».

Самолет Бе-200, на борту которого находились пять российских военных, упал днем 14 августа. Вместе с ними в самолете были еще трое турецких военнослужащих. Военные тушили пожар в лесном массиве после удара молнии. Самолет упал в провинции Кахраманмараш. В Минобороны сообщили, что крушение произошло, когда самолет заходил на посадку.