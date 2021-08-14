При пожаре в Оренбурге пострадали два человека

Фото: МЧС России

В Оренбурге в результате возгорания двух зданий пострадали два человека, позже пожар перекинулся еще на семь построек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Оба пострадавших получили ожоги легкой степени, они находятся под контролем врачей. По данным МЧС, возгорание началось в нежилом здании в Почтовом переулке, потом загорелся один жилой частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 14:51 (12:51 мск). «Пожарные подразделения установили, что в помещениях происходит горение баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 107 человек и 44 единицы техники. По последним данным, огонь повредил девять строений, из них два нежилых, шесть жилых одноэтажных домов и одно административное здание. «В 17:53 (15:53 мск) локализация пожара площадью 1 тыс. кв. м», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пострадавших жилых домах проживали 53 человека, из которых 17 человек потребовали расселения, их на время расселят в дома маневренного фонда.

«В 21:35 (19:35 мск) ликвидировано открытое горение», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.