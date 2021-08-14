В Москве произошел пожар в доходном доме Афремова 1904 года постройки

В Москве в доме по адресу ул. Садово-Спасская, д. 19/1 произошел пожар, сообщает столичное управление МЧС.

«13 августа 2021 года в 22.01 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Садовая-Спасская улица, д. 19/1», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что пожарные обнаружили возгорание в деревянных перегородках и перекрытиях между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами здания. В результате из дома эвакуировали 27 человек. Для этого на место происшествия направили несколько автобусов.

Остановить огонь удалось к 22:38 на площади 100 кв. м. К 22:56 пожар потушили.