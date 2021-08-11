При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб человек

В жилом доме в Пашковском районе Краснодара произошел пожар, в результате чего погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в Telegram-канале.

По предварительным данным, в ночь на 11 августа в квартире четырехэтажного дома по улице Орджоникидзе произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар.

«Трагедия <...> унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы», — уточнил Первышов.

Всего в доме проживают 53 человека, в том числе 10 детей. Их временно разместили в гостинице «Москва».