Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Семь самых интригующих вопросов о времени РБК и группа «Самолет», 09:00 Вузы, COVID и 1 сентября: как попасть на лекции, в общежития и на кафедры Общество, 09:00 При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб человек Общество, 08:55 Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито Спорт, 08:49 Основатель Mailchimp: «С инвесторами я говорил не дольше пяти минут» Pro, 08:45 Три инвестпортфеля: эксперт по инвестициям дает советы по апгрейду РБК и Сбер, 08:37 В Красноярске из-за пожара в здании телекомпании эвакуировано 60 человек Общество, 08:33 Рост доходности вкладов, опасность «йота»-штамма. Главное за ночь Общество, 08:16 Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 08:14 В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 08:03 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 07:45 Гинцбург заявил о подтвердившейся за год безопасности «Спутника V» Общество, 07:40 Молодежь назвала лучшие российские города для учебы и карьеры Общество, 07:30 Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км Общество, 07:22
Общество ,  
0 

При пожаре в жилом доме в Краснодаре погиб человек

В жилом доме в Пашковском районе Краснодара произошел пожар, в результате чего погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в Telegram-канале.

По предварительным данным, в ночь на 11 августа в квартире четырехэтажного дома по улице Орджоникидзе произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар.

«Трагедия <...> унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы», — уточнил Первышов.

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале
Общество
Фото:МЧС РФ

Всего в доме проживают 53 человека, в том числе 10 детей. Их временно разместили в гостинице «Москва». 

На месте происшествия был введен локальный режим ЧС. Специалисты проводят оценку технического состояния здания и нанесенного ущерба, от чего будет зависеть размер компенсации жителям.



 

Краснодар Пожар погибший
Материалы по теме
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале
Общество
Пациентка погибла при пожаре в больнице Забайкалья
Общество
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter