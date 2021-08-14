Почти 100 тыс. человек отказали во въезде в Россию за полгода

Посетители в российском визовом центре (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

Около 99 тыс. иностранных граждан отказали во въезде в Россию за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.

«В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешен въезд в Россию почти 99 тысячам лиц», — отметил представитель ведомства.

В соответствии с действующим законодательством иностранцу запрещается въезд, если это угрожает безопасности России или создает риски для обороноспособности, общественного порядка, здоровья населения.

Отказать во въезде могут из-за решения об административном выдворении за пределы России, если такое действует в отношении иностранца. Причиной может стать постановление о депортации или случай, когда гражданин другой страны имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление, которое совершил в России. Человека также не впустят в страну, если он неоднократно совершал административные правонарушения в течение года или уклонялся от уплаты штрафов или налогов.