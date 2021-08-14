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Почти 100 тыс. человек отказали во въезде в Россию за полгода

Посетители в российском визовом центре
Посетители в российском визовом центре (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

Около 99 тыс. иностранных граждан отказали во въезде в Россию за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.

«В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешен въезд в Россию почти 99 тысячам лиц», — отметил представитель ведомства.

В соответствии с действующим законодательством иностранцу запрещается въезд, если это угрожает безопасности России или создает риски для обороноспособности, общественного порядка, здоровья населения.

Отказать во въезде могут из-за решения об административном выдворении за пределы России, если такое действует в отношении иностранца. Причиной может стать постановление о депортации или случай, когда гражданин другой страны имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление, которое совершил в России. Человека также не впустят в страну, если он неоднократно совершал административные правонарушения в течение года или уклонялся от уплаты штрафов или налогов.

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Фото:kuzminki.uvao / VK

Если у иностранца нет документов, которые нужны для получения медицинского полиса или визы, ему также откажут во въезде. Отдельным поводом станет нехватка средств для проживания в стране или невозможность подтвердить их наличие. Не пустят в Россию и тех, кто пытается проехать на ее территорию по подложным документам. Если иностранец пробыл в стране суммарно более 90 суток за последние шесть месяцев, ему также не разрешат посетить Россию.

В сентябре прошлого года стало известно, что МВД собирается реформировать миграционное законодательство. В соответствии с нововведениями в стране ликвидируют разрешения на временное проживание. Кроме того, все документы мигрантов переведут в электронную форму. У них также будут снимать отпечатки пальцев при въезде в страну.

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