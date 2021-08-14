Талибы захватили граничащую с Кабулом провинцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
В Грузии удар молнии убил более 500 овец. Видео Общество, 13:05 Тренер «Монако» назвал опасной травму футболиста сборной России Спорт, 12:57 Тела трех погибших при падении вертолета на Камчатке подняли из воды Общество, 12:56 «Траст» подал новый иск в Москве к экс-совладельцу «Открытия» Финансы, 12:50 Почти 100 тыс. человек отказали во въезде в Россию за полгода Общество, 12:39 Дасаеву вручили копию украденной серебряной медали Евро-1988 Спорт, 12:35 Кабулу осталось 3 месяца: через сколько талибы захватят Афганистан Политика, 12:32 В «Роскосмосе» отказались комментировать данные о проблемах с «Наукой» Технологии и медиа, 12:23 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 12:18 Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховок Бизнес, 12:12 Талибы захватили граничащую с Кабулом провинцию Политика, 12:11 В Северной Осетии сообщили о просьбах главврача по кислороду в больнице Общество, 11:43 Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 11:31 Глава Якутии попросил Трутнева вывезти детей из пострадавших от огня сел Политика, 11:31
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Талибы захватили граничащую с Кабулом провинцию

Фото: Yannis Behrakis / Reuters
Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» захватила провинцию Логар на юге Афганистана, которая находится менее чем в 80 км от Кабула. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного депутата Хома Ахмади.

По его словам, боевики контролируют всю провинцию, в том числе ее столицу Пули-Алам.

Депутат отметил, что к утру 14 августа они уже достигли района, находящегося в соседней провинции с Кабулом.

В Афганистане против талибов выступят национальные движения
Политика
Фото:Саид Закерия / РИА Новости

По данным агентства, также талибы объявили о захвате главной радиостанции Кандагара. По словам одного из боевиков, радиостанцию переименуют в «Голос шариата», там собираются транслировать новости и выдержки из Корана.

Кроме того, в Twitter официального представителя талибов Забихуллы Муджахида сообщается, что «Талибан» (запрещено в России) объявил о почти полном захвате города Шарана, который является столицей провинции Пактика на востоке Афганистана.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

«Все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены», — говорится в сообщении.

Ранее власти Афганистана подтвердили, что талибы захватили второй во величине город Афганистана — Кандагар. Кроме того, 12 августа талибы захватили еще четыре крупных города: Герат, Газни, Калайи-Нау и Таринкот.

По данным источников СNN, Reuters и The Washington Post в американской военной разведке, талибы могут захватить Кабул в течение 90 дней. Однако директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал эти прогнозы ошибочными.

Афганистан «Талибан» Кабул
Материалы по теме
Байден обсудил эвакуацию из Афганистана американских гражданских
Политика
В Афганистане против талибов выступят национальные движения
Политика
Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter