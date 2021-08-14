Талибы захватили граничащую с Кабулом провинцию

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Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» захватила провинцию Логар на юге Афганистана, которая находится менее чем в 80 км от Кабула. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного депутата Хома Ахмади.

По его словам, боевики контролируют всю провинцию, в том числе ее столицу Пули-Алам.

Депутат отметил, что к утру 14 августа они уже достигли района, находящегося в соседней провинции с Кабулом.

По данным агентства, также талибы объявили о захвате главной радиостанции Кандагара. По словам одного из боевиков, радиостанцию переименуют в «Голос шариата», там собираются транслировать новости и выдержки из Корана.