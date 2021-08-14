Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

Фото: МВД РФ

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 22 человека, из них 16 доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Авария произошла на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан» столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем с полуприцепом. Автомобили получили повреждения.

11 августа в Москве в ДТП с автобусом пострадали четыре человека. По данным столичного дептранса, авария произошла на 9-й Парковой улице возле дома № 23. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом.