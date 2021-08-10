Общество , 10 авг, 20:05
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Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калужской области
«Произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan X-Trail, Volkswagen Caravelle и Opel Zafira. В результате аварии пострадали пять человек: водитель и пассажир Nissan X-Trail и три несовершеннолетних пассажира Volkswagen Caravelle», — рассказали РБК представители ведомства.
Там добавили, что пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.
Ранее при аварии с автобусом в Ставрополье погибли по меньшей мере пятеро детей. В нем находились 18 пассажиров, большинство из них — дети, которые ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате аварии пострадали 12 человек. Среди 18 пассажиров были 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих.