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Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калужской области

Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
В аварии с тремя автомобилями на трассе в Калужской области пострадали пять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Калужской области. ДТП случилось на 110-м км автодороги М3 «Украина» под Обнинском. ТАСС со ссылкой на данные регионального управления МЧС сообщил об 11 пострадавших в аварии, но в МВД на уточняющий вопрос РБК ответили, что пострадавших пятеро.

«Произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan X-Trail, Volkswagen Caravelle и Opel Zafira. В результате аварии пострадали пять человек: водитель и пассажир Nissan X-Trail и три несовершеннолетних пассажира Volkswagen Caravelle», — рассказали РБК представители ведомства.

Там добавили, что пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.

Место аварии грузовика и автобуса с детьми в Ставрополье. Видео
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Ранее при аварии с автобусом в Ставрополье погибли по меньшей мере пятеро детей. В нем находились 18 пассажиров, большинство из них — дети, которые ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате аварии пострадали 12 человек. Среди 18 пассажиров были 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих.

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