В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Фото: moscow_news / Telegram

Четыре человека пострадали в Москве при столкновении автобуса с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 9-й Парковой улице возле дома № 23. «Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом», — сообщили в дептрансе. Четверо пострадавших — пассажиры легковушек. Все они госпитализированы.

В понедельник, 9 августа, в Москве два человека пострадали в ДТП на Тверской улице с участием двух автомобилей. Столкнулись два автомобиля марки Mercedes, один из водителей не справился с управлением, столкнулся с другой машиной, после чего выехал на встречную полосу и врезался в бетонные ограждения на тротуаре. Оба водителя госпитализированы.