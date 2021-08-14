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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей

Дети справляются с постковидными осложнениями лучше и быстрее взрослых. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости».

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — рассказала специалист.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Она отметила, что исследования последствий COVID-19 еще продолжаются.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у 30% детей, переболевших коронавирусом, возможны поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга или желудочно-кишечного тракта. Специалист отметил, что
наиболее высокий риск осложнений вероятен у детей с лишним весом.

В мае Горелов рассказывал о том, как протекает коронавирус у детей в тяжелой форме. Среди симптомов он называл одышку, повышенную температуру в течение трех дней, а также сыпь. Специалист Роспотребнадзора отметил мультивоспалительный синдром, в результате которого поражается сразу несколько систем организма, его можно выявить с помощью рентгена.

Дети коронавирус Роспотребнадзор COVID-19
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