В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей

Дети справляются с постковидными осложнениями лучше и быстрее взрослых. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости»

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — рассказала специалист.

Она отметила, что исследования последствий COVID-19 еще продолжаются.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у 30% детей, переболевших коронавирусом, возможны поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга или желудочно-кишечного тракта. Специалист отметил, что

наиболее высокий риск осложнений вероятен у детей с лишним весом.