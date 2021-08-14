В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей
«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — рассказала специалист.
Она отметила, что исследования последствий COVID-19 еще продолжаются.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у 30% детей, переболевших коронавирусом, возможны поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга или желудочно-кишечного тракта. Специалист отметил, что
наиболее высокий риск осложнений вероятен у детей с лишним весом.