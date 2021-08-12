В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России

На текущей недели в большей части страны ожидаются температуры на 7-10 градусов выше нормы, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, был выпущен прогноз, где указаны российские регион, в которых будет наблюдаться аномальная погода для этого периода.

Так, в ближайшие дни высокая температура будет в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, а также в республике Коми.

«На семь-восемь градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов», — уточнил Вильфанд.