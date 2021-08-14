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В США умерла обладательница «Грэмми» певица Нэнси Гриффит

В США на 66-м году жизни умерла певица Нэнси Гриффит, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение Gold Mountain Entertainment, выступавшей компанией-менеджером артистки.

«Нанси хотела, чтобы в течение недели после ее кончины не было никаких дальнейших официальных заявлений или пресс-релизов», — добавили в компании.

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Гриффит — американская певица, выступавшая в жанрах кантри, фолк и рок. Она родилась 6 июля 1953 года в техасском городе Сегин. Свою карьеру начала еще в подростковом возрасте, выступая в клубах и на фестивалях в Техасе.

После окончания Техасского университета она некоторое время работала учителем, но с 1977 года полностью посвятила себя музыке.

Свой первый студийный альбом There's a Light Beyond These Woods Гриффит записала в 1978 году. Записанный в 1993-м Other Voices, Other Rooms принес ей награду «Грэмми» в номинации «Лучший современный альбом в жанре фолк».

D 1994-м она работала с американским певцом и композитором Джимми Уэббом над песней These Old Walls Could Speak для альбома Red Hot + Country, который был посвящен СПИДу. Последний альбом Гриффит Intersection вышел в 2015 году.

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