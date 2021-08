В США умерла обладательница «Грэмми» певица Нэнси Гриффит

Свой первый студийный альбом There's a Light Beyond These Woods Гриффит записала в 1978 году. Записанный в 1993-м Other Voices, Other Rooms принес ей награду «Грэмми» в номинации «Лучший современный альбом в жанре фолк».

D 1994-м она работала с американским певцом и композитором Джимми Уэббом над песней These Old Walls Could Speak для альбома Red Hot + Country, который был посвящен СПИДу. Последний альбом Гриффит Intersection вышел в 2015 году.