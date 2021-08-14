В США умерла обладательница «Грэмми» певица Нэнси Гриффит

В США на 66-м году жизни умерла певица Нэнси Гриффит, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение Gold Mountain Entertainment, выступавшей компанией-менеджером артистки.

«Нанси хотела, чтобы в течение недели после ее кончины не было никаких дальнейших официальных заявлений или пресс-релизов», — добавили в компании.

Гриффит — американская певица, выступавшая в жанрах кантри, фолк и рок. Она родилась 6 июля 1953 года в техасском городе Сегин. Свою карьеру начала еще в подростковом возрасте, выступая в клубах и на фестивалях в Техасе.

После окончания Техасского университета она некоторое время работала учителем, но с 1977 года полностью посвятила себя музыке.