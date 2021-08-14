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МВД начало разработку изменений в теоретическую часть экзаменов на права

МВД может изменить теоретическую часть экзамена на водительские права, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — сказали в полиции.

МВД пересмотрит действия экзаменатора и кандидата на экзамене по вождению
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Там отметили, что такие меры хотят ввести, чтобы снизить аварийность по вине граждан, у которых стаж вождения меньше двух лет. В МВД уточнили, что планируют сместить акцент с «заучивания» ПДД к «осознанному пониманию безопасных действий». В частности, водители должны будут научиться учитывать психологические аспекты поведения других участников дорожного движения.

Ранее, 8 августа, полиция заявляла, что будет пересматривать действия экзаменатора и кандидата в водители при сдаче практической части экзамена на права.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по вождению. Теперь экзамен считается проваленным, если допущена хотя бы одна грубая ошибка, а маршрут для практической части определяет экзаменатор прямо во время движения. Ранее у каждого подразделения ГИБДД был свой утвержденный маршрут.

4 августа в полиции сообщили, что после введения новых правил число кандидатов, сдавших экзамен с первой попытки, упало до 13% — в два раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

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