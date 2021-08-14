МВД начало разработку изменений в теоретическую часть экзаменов на права

МВД может изменить теоретическую часть экзамена на водительские права, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — сказали в полиции.

Там отметили, что такие меры хотят ввести, чтобы снизить аварийность по вине граждан, у которых стаж вождения меньше двух лет. В МВД уточнили, что планируют сместить акцент с «заучивания» ПДД к «осознанному пониманию безопасных действий». В частности, водители должны будут научиться учитывать психологические аспекты поведения других участников дорожного движения.

Ранее, 8 августа, полиция заявляла, что будет пересматривать действия экзаменатора и кандидата в водители при сдаче практической части экзамена на права.