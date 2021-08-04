Число успешно сдающих экзамен на права упало в 2 раза после новых правил

Кроме того, маршрут теста теперь определяется экзаменатором прямо во время движения, согласно перечню улиц и проспектов, где допустимо проведение экзамена. Прежде каждое подразделение ГИБДД, экзаменующее кандидатов, имело единый утвержденный маршрут следования автомобиля на экзамене.
По мнению ведомства, именно то, что неизвестно, на каком маршруте будет сдаваться экзамен, стало причиной снижения количества успешно сдавших тест с первой попытки, сообщает «Коммерсантъ». В частности, водители ошибаются в том, что пересекают сплошную линию разметки при парковке, не включают поворотники и не предоставляют преимущество другим участникам движения, уточнили в МВД.
Однако в автошколах сомневаются в выводах ведомства. В частности, глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева полагает, что настоящей причиной неудач экзаменуемых стало то, что новый регламент сдачи теста был опубликован за неделю до вступления в силу, и нелогичность ряда новых правил. По ее словам, теперь поворотные сигналы должны быть включены даже при проверке таких навыков, как парковка или заезд в бокс. «С точки зрения логики и здравого смысла непонятно, зачем это нужно. Многие экзаменаторы весной трактовали это требование по-разному, ставя штрафные баллы. Очень многие тогда засыпались на экзамене», — сообщила Зайцева, передает ее слова «Коммерсантъ». Вместе с тем она отметила, что в некоторых автошколах результативность после введения новых правил только выросла.
Нелогичность оценочной системы считает причиной неудач и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она отметила, что прежде на экзамене в «городе» и на «площадке» экзаменуемый мог в сумме набрать десять штрафных баллов, теперь же — не более пяти. «Баллы ставят за совсем несерьезные, естественные для новичка ошибки», — считает Шутылева. По ее словам, из-за этого образуется очередь на пересдачу, которая растягивается на несколько месяцев. «За это время многое забывается, людям придется идти снова в автошколу и за деньги доучиваться», — резюмировала она, передает газета.