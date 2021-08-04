Число успешно сдающих экзамен на права упало в 2 раза после новых правил

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После введения новых правил проведения теста на водительские права в апреле количество сдавших экзамен с первой попытки упало до 13% от всего числа кандидатов, тогда как в среднем в прошлом году этот показатель составлял 26%, сообщили в МВД «Коммерсанту».

«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию в постоянно меняющихся условиях движения», — сказано в сообщении ведомства.

Всего с начала апреля по 20 июля подразделения ГИБДД провели 1,15 млн экзаменов по вождению автомобиля в условиях реального дорожного движения, с первого раза их сдали 148 тыс. человек (13%).

Новые правила сдачи экзаменов вступили в силу с 1 апреля, по ним тест считается проваленным, если была допущена хоть одна грубая ошибка — к примеру, непристегнутый ремень и использование телефона. В частности, был отменен экзамен на «площадке» — оборудованном учебном поле.