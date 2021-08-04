Число успешно сдающих экзамен на права упало в 2 раза после новых правил

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
УЕФА заменил судей на первый матч «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:03 Москва назвала лидирующие по числу новостроек по реновации округа Недвижимость, 13:02 В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Видео Общество, 12:57 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 12:57 Российский борец обеспечил себе минимум серебро Олимпиады Спорт, 12:55 Почему каждый третий сотрудник рекламной сферы на грани депрессии Pro, 12:51 Россия потеряла 5-е место в медальном зачете. Онлайн 12-го дня Олимпиады Спорт, 12:49 Бельгийского атлета увезли на инвалидной коляске после неудачного прыжка Спорт, 12:48 Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике Политика, 12:47 Стало известно имя помощника Семина в «Ростове» Спорт, 12:45 Россиянка расплакалась из-за неудавшегося мирового рекорда на Олимпиаде Спорт, 12:44 «Газпром» стал петербургской компанией Бизнес, 12:43 В России резко вырос спрос на земельную ипотеку Недвижимость, 12:38 Малолитражный кабриолет-амфибию Amphicar выставят на аукцион. Фото Авто, 12:37
Общество ,  
0 

Число успешно сдающих экзамен на права упало в 2 раза после новых правил

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

После введения новых правил проведения теста на водительские права в апреле количество сдавших экзамен с первой попытки упало до 13% от всего числа кандидатов, тогда как в среднем в прошлом году этот показатель составлял 26%, сообщили в МВД «Коммерсанту».

«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию в постоянно меняющихся условиях движения», — сказано в сообщении ведомства.

Всего с начала апреля по 20 июля подразделения ГИБДД провели 1,15 млн экзаменов по вождению автомобиля в условиях реального дорожного движения, с первого раза их сдали 148 тыс. человек (13%).

ГИБДД поменяла правила сдачи экзамена на водительские права
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Новые правила сдачи экзаменов вступили в силу с 1 апреля, по ним тест считается проваленным, если была допущена хоть одна грубая ошибка — к примеру, непристегнутый ремень и использование телефона. В частности, был отменен экзамен на «площадке» — оборудованном учебном поле.

Кроме того, маршрут теста теперь определяется экзаменатором прямо во время движения, согласно перечню улиц и проспектов, где допустимо проведение экзамена. Прежде каждое подразделение ГИБДД, экзаменующее кандидатов, имело единый утвержденный маршрут следования автомобиля на экзамене.

По мнению ведомства, именно то, что неизвестно, на каком маршруте будет сдаваться экзамен, стало причиной снижения количества успешно сдавших тест с первой попытки, сообщает «Коммерсантъ». В частности, водители ошибаются в том, что пересекают сплошную линию разметки при парковке, не включают поворотники и не предоставляют преимущество другим участникам движения, уточнили в МВД.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

МВД назвало самые частые ошибки при сдаче на права по новым правилам
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Однако в автошколах сомневаются в выводах ведомства. В частности, глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева полагает, что настоящей причиной неудач экзаменуемых стало то, что новый регламент сдачи теста был опубликован за неделю до вступления в силу, и нелогичность ряда новых правил. По ее словам, теперь поворотные сигналы должны быть включены даже при проверке таких навыков, как парковка или заезд в бокс. «С точки зрения логики и здравого смысла непонятно, зачем это нужно. Многие экзаменаторы весной трактовали это требование по-разному, ставя штрафные баллы. Очень многие тогда засыпались на экзамене», — сообщила Зайцева, передает ее слова «Коммерсантъ». Вместе с тем она отметила, что в некоторых автошколах результативность после введения новых правил только выросла.

Нелогичность оценочной системы считает причиной неудач и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она отметила, что прежде на экзамене в «городе» и на «площадке» экзаменуемый мог в сумме набрать десять штрафных баллов, теперь же — не более пяти. «Баллы ставят за совсем несерьезные, естественные для новичка ошибки», — считает Шутылева. По ее словам, из-за этого образуется очередь на пересдачу, которая растягивается на несколько месяцев. «За это время многое забывается, людям придется идти снова в автошколу и за деньги доучиваться», — резюмировала она, передает газета.

Автомобили автошколы МВД ГИБДД
Материалы по теме
При обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога нашли портрет в форме маршала
Общество
ГАИ раскрыла число погибших на пешеходных переходах Москвы детей
Общество
В Кремле прокомментировали дело о коррупции в ГИБДД Ставрополья
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter