МВД пересмотрит действия экзаменатора и кандидата на экзамене по вождению

МВД России планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — сообщили там.

В России с 1 апреля вступил в силу новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена. С момента вступления регламента в силу по 20 июля практические экзамены в условиях дорожного движения сдавали более 1,1 миллиона человек. В МВД уточнили, что только треть из них (более 386 тысяч) получили положительную оценку, а с первого раза успешно сдали экзамен лишь 148 тысяч будущих водителей. По новым правилам выдано 411 тысяч водительских удостоверений, за аналогичный период 2020 года было выдано почти в два раза больше. Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу другим участникам движения, не включают или включают не вовремя сигнал поворота и пересекают сплошную линию при парковке.

Также по новым правилам тест считается проваленным, если была допущена хоть одна грубая ошибка — к примеру, непристегнутый ремень или использование телефона. Кроме того, маршрут теста теперь определяется экзаменатором прямо во время движения, согласно перечню улиц и проспектов, где допустимо проведение экзамена. Прежде каждое подразделение ГИБДД, экзаменующее кандидатов, имело единый утвержденный маршрут следования автомобиля на экзамене.