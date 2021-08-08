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МВД пересмотрит действия экзаменатора и кандидата на экзамене по вождению

МВД России планирует пересмотреть действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — сообщили там.

В России с 1 апреля вступил в силу новый административный регламент МВД, который исключил площадку в формате отдельного экзамена. С момента вступления регламента в силу по 20 июля практические экзамены в условиях дорожного движения сдавали более 1,1 миллиона человек. В МВД уточнили, что только треть из них (более 386 тысяч) получили положительную оценку, а с первого раза успешно сдали экзамен лишь 148 тысяч будущих водителей. По новым правилам выдано 411 тысяч водительских удостоверений, за аналогичный период 2020 года было выдано почти в два раза больше. Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу другим участникам движения, не включают или включают не вовремя сигнал поворота и пересекают сплошную линию при парковке.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Также по новым правилам тест считается проваленным, если была допущена хоть одна грубая ошибка — к примеру, непристегнутый ремень или использование телефона. Кроме того, маршрут теста теперь определяется экзаменатором прямо во время движения, согласно перечню улиц и проспектов, где допустимо проведение экзамена. Прежде каждое подразделение ГИБДД, экзаменующее кандидатов, имело единый утвержденный маршрут следования автомобиля на экзамене.

Ранее представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева отмечала тогда, что в городе возникнет риск тотальной отмены экзаменов. Например, основанием для этого станет невозможность выполнить обязательное упражнение «разворот» на дороге, на которой коммунальщики не успели убрать снег. В ДОСААФ также заявляли, что будет «затруднительно» выполнить специальные маневры в городских условиях. Там указали на возможную необъективность сотрудников полиции — если на площадке границы упражнений обозначены разметкой и конусами, то в городе этого не будет.

Предыдущие изменения в регламент вступили в силу с 1 сентября 2016 года. Тогда ввели правило, что при сдаче теории кандидатам в водители, допустившим одну либо две ошибки в разных тематических блоках, придется ответить на дополнительные вопросы, по пять за каждую ошибку. До этого нужно было ответить правильно на 18 из 20 экзаменационных вопросов. При сдаче вождения на автодроме кандидатов в водители обязали пройти не три упражнения, как раньше, а пять.

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