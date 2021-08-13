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Посольство Британии призвало Москву не выдворять журналистку «Би-би-си»

Сара Рейнсфорд
Сара Рейнсфорд (Фото: sarah.rainsford.7 / Facebook )

Великобритания считает необоснованным решение МИД России отказать в продлении рабочей визы журналистке Сары Рейнсфорд и призывает изменить решение, сообщило РБК посольство страны в Москве.

«Мы призываем их (российские власти — РБК) пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста BBC», — сказано в сообщении дипломатов.

Там также отметили, что подобные решения Москвы продолжат ухудшать ситуацию со свободой СМИ в стране. В дипмиссии не согласились с обвинениями, что в королевстве притесняют российских сотрудников СМИ. «Российские журналисты продолжают свободно работать в Великобритании при условии того, что они действуют в рамках закона», — резюмировали в посольстве Великобритании.

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Об отказе в продлении визы Рейнсфорд сообщил накануне Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника МИД России. По данным агентства, виза истечет 31 августа. Как пояснил в эфире ведущий телеканала «Россия 24», эта мера стала симметричным ответом на подобные действия против российских журналистов в Великобритании.

Представитель МИД Мария Захарова также заявила о сложностях российских журналистов с британскими и американскими визами. Но западные СМИ эти проблемы не интересовали. «Мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», — напомнила Захарова.

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В «Би-би-си» раскритиковали решение МИД и призвали пересмотреть решение. «Сара — исключительный и бесстрашный журналист. Она свободно говорит по-русски и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и бывшем Советском Союзе», — заявил генеральный директор корпорации Тим Дэйви. Он отметил, что Би-би-си продолжит передавать новости из России независимо и беспристрастно.


 

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