Посольство Британии призвало Москву не выдворять журналистку «Би-би-си»

Сара Рейнсфорд (Фото: sarah.rainsford.7 / Facebook )

Великобритания считает необоснованным решение МИД России отказать в продлении рабочей визы журналистке Сары Рейнсфорд и призывает изменить решение, сообщило РБК посольство страны в Москве.

«Мы призываем их (российские власти — РБК) пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста BBC», — сказано в сообщении дипломатов.

Там также отметили, что подобные решения Москвы продолжат ухудшать ситуацию со свободой СМИ в стране. В дипмиссии не согласились с обвинениями, что в королевстве притесняют российских сотрудников СМИ. «Российские журналисты продолжают свободно работать в Великобритании при условии того, что они действуют в рамках закона», — резюмировали в посольстве Великобритании.

Об отказе в продлении визы Рейнсфорд сообщил накануне Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника МИД России. По данным агентства, виза истечет 31 августа. Как пояснил в эфире ведущий телеканала «Россия 24», эта мера стала симметричным ответом на подобные действия против российских журналистов в Великобритании.