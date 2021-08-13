В Би-би-си осудили отказ России продлить визу ее журналистке

Сара Рейнсфорд (Фото: sarah.rainsford.7 / Facebook)

Би-би-си осудила отказ российских властей в продлении ее корреспонденту в Москве рабочей визы и призвала к пересмотру решения. Соответствующее заявление генерального директора Тима Дэйви размещено на сайте корпорации.

«Сара — исключительный и бесстрашный журналист. Она свободно говорит по-русски и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и бывшем Советском Союзе <...> Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение», — сказал он.

По его словам, подобные журналисты способствуют информированию сотен миллионов слушателей и зрителей Би-би-си по всему миру. «А пока мы продолжим сообщать о событиях в регионе независимо и беспристрастно», — пообещал Дэви.

Сегодня вышло сообщение, что корреспонденту Би-би-си в России Саре Рэйнсфор не продлили визу, она должна будет покинуть страну после срока ее истечения. Как уточнил ведущий «России 24» в эфире телеканала, такой шаг стал симметричным ответом на меры, которые британские власти предпринимают против представителей российских СМИ.



В мартовском докладе о нарушениях прав российских граждан в зарубежных странах МИД отметил, что в отношении работы российских СМИ в Британии Лондон «сохраняет ставший уже традиционным пропагандистский курс, направленный на противодействие «российской дезинформации», дискредитацию действий руководства России и политических инициатив нашей страны». Там также уточнили, что с декабря 2018 года телеканал RT втянут в судебное разбирательство с британским медиарегулятором Ofcom, а корреспонденты информагентства «РИА Новости», телеканалов «Первый канал» и «Россия-1» не могут пользоваться корпоративными банковскими счетами в Великобритании.