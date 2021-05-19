Лавров сделал замечание прервавшему его корреспонденту Би-би-си

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на поведение корреспондента Би-би-си. Трансляция опубликована в Twitter МИДа.

Лавров уже начал свою речь на пресс-конференции, когда к трибуне подошел журналист с микрофонами Би-би-си и «Радио свобода» (признано Минюстом России СМИ-иноагентом) и начал устанавливать их.

«Это Би-би-си такие манеры практикует?» — спросил глава МИДа, прервав свое выступление. Затем он улыбнулся и продолжил речь.