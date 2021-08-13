В «Газпроме» назвали долю привитых сотрудников
Вакцинацию от COVID-19 прошли около 76% сотрудников «Газпрома» и его дочерних организаций, сообщили РБК в управлении информации компании.
«В головной компании и основных производственных дочерних обществах газового бизнеса вакцинированы около 76% сотрудников», — рассказали в «Газпроме».
Сотрудники прививаются добровольно, они могут вакцинироваться также в корпоративных медицинских центрах, отметили в компании.
Всего с «Газпроме» работают 477,6 тыс. человек, следует из данных компании на начало года. То есть прививки получили примерно 362 тыс. человек.