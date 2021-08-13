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В «Газпроме» назвали долю привитых сотрудников

«Газпром» GAZP ₽292,91 -0,11% Купить
Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Вакцинацию от COVID-19 прошли около 76% сотрудников «Газпрома» и его дочерних организаций, сообщили РБК в управлении информации компании.

«В головной компании и основных производственных дочерних обществах газового бизнеса вакцинированы около 76% сотрудников», — рассказали в «Газпроме».

Сотрудники прививаются добровольно, они могут вакцинироваться также в корпоративных медицинских центрах, отметили в компании.

Всего с «Газпроме» работают 477,6 тыс. человек, следует из данных компании на начало года. То есть прививки получили примерно 362 тыс. человек.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

В конце июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что его дочернее предприятие «Газпром инвест Томск» переводит не прошедших вакцинацию сотрудников на дистанционную работу. В компании объяснили это обеспечением безопасных условий труда.

Telegram-канал «Газ-батюшка» передал, что 164 из 300 сотрудников томской компании вынудили взять отгулы за свой счет, пока они не предъявят справку о сделанных прививках. Это информацию подтвердил источник РБК. Но в «Газпроме» заверили, что вакцинация проходит исключительно добровольно.

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Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что привились почти 75% сотрудников НК — более 263 тыс. человек. Сечин отметил, что среди работников сформирован коллективный иммунитет, но в компании планируют продолжать вакцинацию.

Газпром вакцинация от COVID-19 коронавирус
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