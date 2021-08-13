В «Газпроме» назвали долю привитых сотрудников

В конце июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что его дочернее предприятие «Газпром инвест Томск» переводит не прошедших вакцинацию сотрудников на дистанционную работу. В компании объяснили это обеспечением безопасных условий труда.

Telegram-канал «Газ-батюшка» передал, что 164 из 300 сотрудников томской компании вынудили взять отгулы за свой счет, пока они не предъявят справку о сделанных прививках. Это информацию подтвердил источник РБК. Но в «Газпроме» заверили, что вакцинация проходит исключительно добровольно.

Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что привились почти 75% сотрудников НК — более 263 тыс. человек. Сечин отметил, что среди работников сформирован коллективный иммунитет, но в компании планируют продолжать вакцинацию.