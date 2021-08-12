Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ближайшие сутки в Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков, написал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — предупредил он.

По прогнозам синоптика, с 12 по 13 августа в Тамани выпадет 186 мм осадков, или 370% от августовской нормы. 151 мм ожидается за те же сутки в Керчи, это 343% нормы.

Накануне власти Керчи попросили горожан готовить документы, медикаменты, продукты и другие предметы первой необходимости для возможной эвакуации. А в Краснодарском крае ввели штормовые предупреждения из-за сильных осадков, ветра и подъема уровней рек. Кроме того, над морем возможно формирование смерчей и сохраняется высокая пожарная опасность.

Из-за проливного дождя в Ейском, Темрюкском и Отрадненском районах края затопило квартиры и частные дома. Там работают комиссии по оценке ущерба и аварийно-спасательные подразделения.