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Общество ,  
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Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ближайшие сутки в Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков, написал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — предупредил он.

По прогнозам синоптика, с 12 по 13 августа в Тамани выпадет 186 мм осадков, или 370% от августовской нормы. 151 мм ожидается за те же сутки в Керчи, это 343% нормы.

Накануне власти Керчи попросили горожан готовить документы, медикаменты, продукты и другие предметы первой необходимости для возможной эвакуации. А в Краснодарском крае ввели штормовые предупреждения из-за сильных осадков, ветра и подъема уровней рек. Кроме того, над морем возможно формирование смерчей и сохраняется высокая пожарная опасность.

Из-за проливного дождя в Ейском, Темрюкском и Отрадненском районах края затопило квартиры и частные дома. Там работают комиссии по оценке ущерба и аварийно-спасательные подразделения.

Мэр затопленной в июне Керчи уволился после разговора с Аксеновым
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Фото:Сергей Бороздин / VK

Тишковец сообщил, что количество осадков, которое может выпасть в Керчи в ближайшие сутки, в 1,7 раза превысит показатель 17 июня. Тогда он достиг 88 мм, из-за чего в городе случился крупный потоп.

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В Керчи в середине июня выпало две месячных нормы осадков. Вода затопила несколько улиц и более 300 частных и многоквартирных домов. В городе были перебои с подачей электричества, а местных жителей просили не пить воду из-под крана. Главе республики Сергею Аксенову пришлось осматривать центр города на лодке. 

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