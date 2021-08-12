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Власти опровергли сообщения о прорыве дамбы под Керчью

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Информация о прорыве дамбы под Керчью не соответствует действительности. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков.

«Все разговоры о том, что где-то прорвало дамбу, не подтверждаются, мы связывались с нашим МЧС», — сказал он, добавив, что все службы Керчи работают в дежурном режиме.

Пост с сообщением о прорыве появился в сообществе «Подслушано Керчь» в социальной сети «ВКонтакте». Дамба находится в поселке Приозерный под Керчью.

Сильные ливни обрушились на Крым ночью 11 августа. В результате перенаполнения водоема в районах сел Краснолесье и Доброе оказалась подтоплена трасса Симферополь — Ялта. Из-за непогоды региональное МЧС объявило штормовое предупреждение с 12 по 14 августа.

После этого МЧС Крыма уточнило информацию о подтоплении в селе Красногорка Ленинского района города. Под водой остаются 12 придомовых территорий и четыре частных домовладения.

Кроме того, подтопило часть трассы «Таврида» между Керчью и Симферополем. Уровень воды в районе 55-го километра автодороги достигает 50 см. Проезд автотранспорта возобновили, информации о пострадавших нет.

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По информации ведомства, в местах подтоплений ведет работу аэромобильная группировка, туда проводят спецоборудование и обследуют территории ближайших населенных пунктов. На базе МЧС региона работает оперативный межведомственный штаб.

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В ведомстве добавили, что подготовили группировку спасателей Донского спасательного центра МЧС России на случай, если погода начнет ухудшаться. Всего последствия потопов ликвидируют 85 человек и 15 единиц техники.

В 2019 году в поселке Приозерном под Керчью уже прорывало дамбу. Тогда оказались затоплены около 15 домов.

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