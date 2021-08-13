Минтруд оценил число не занятых работой и учебой молодых россиян

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В России среди молодежи во возрасте до 24 лет каждый десятый не учится, не работает и не пытается найти работу. Об этом сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова во время совещания о поддержке занятости молодежи, трансляция велась на сайте «Единой России».

«Каждый десятый молодой человек в возрасте до 24 лет не учится, не работает и не находится в поиске работы», — сообщила Мухтиярова.

По словам Мухтияровой, это представители NEET-молодежи (аббревиатура, используемая для описания молодых людей, не желающих учиться и работать). Она резюмировала, что такие люди требуют «наиболее пристального внимания государства». Замминистра также отметила, что высок процент молодых людей, которые после завершения учебы не могут трудоустроиться.

В России уровень занятости молодежи до 24 лет составляет 23,6%, тогда как в Европейском союзе этот показатель составляет около 30%, а в Германии — 47%, сообщила Мухтиярова. Она резюмировала, что в этой ситуации есть куда расти.