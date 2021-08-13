Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 18:36 Мельниченко объединит «Еврохим», СУЭК и другие активы в один холдинг Бизнес, 18:29 Трансгендерам-фигуристам разрешили участвовать в женских соревнованиях Спорт, 18:27 Совет НАТО собрался на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане Политика, 18:23 «Киты» накопили 43,7% всего Ethereum Крипто, 18:21 Минтруд оценил число не занятых работой и учебой молодых россиян Общество, 18:19 Искусство сна: ретроспектива и загадки магического реализма РБК и Okko, 18:10 Ханс Циммер написал музыку для книги о новом фильме «Дюна» Стиль, 18:08 Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления Общество, 18:02 У ретейлеров поищут картель, Меркель прощается с Россией. Главное за день Общество, 17:51 Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось до 20 Общество, 17:42 Jaguar назвал рублевую стоимость обновленного кроссовера F-Pace Авто, 17:40 Cardano подорожал вдвое. В чем причина и что будет дальше? Крипто, 17:39 Как перестать впустую тратить деньги на исследования и разработки Pro, 17:31
Общество ,  
0 

Минтруд оценил число не занятых работой и учебой молодых россиян

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В России среди молодежи во возрасте до 24 лет каждый десятый не учится, не работает и не пытается найти работу. Об этом сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова во время совещания о поддержке занятости молодежи, трансляция велась на сайте «Единой России».

«Каждый десятый молодой человек в возрасте до 24 лет не учится, не работает и не находится в поиске работы», — сообщила Мухтиярова.

По словам Мухтияровой, это представители NEET-молодежи (аббревиатура, используемая для описания молодых людей, не желающих учиться и работать). Она резюмировала, что такие люди требуют «наиболее пристального внимания государства». Замминистра также отметила, что высок процент молодых людей, которые после завершения учебы не могут трудоустроиться.

В России уровень занятости молодежи до 24 лет составляет 23,6%, тогда как в Европейском союзе этот показатель составляет около 30%, а в Германии — 47%, сообщила Мухтиярова. Она резюмировала, что в этой ситуации есть куда расти.

Путин поручил улучшить показатели рынка труда до уровня 2019 года
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мухтиярова также добавила, что к 2030 году на 6% сократится доля самой «продуктивной с точки зрения занятости» категории работников — людей в возрасте от 30 до 45 лет. В абсолютных значениях это больше 4 млн человек. По ее словам, такие изменения вызваны спадом рождаемости в 1990-х годах.

В середине марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что люди моложе 29 лет составляют 34% от общего числа безработных россиян. По ее словам, рынок труда не соответствует требованиям, которая предъявляет молодежь.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

Количество занятой молодежи снижается ежегодно, следует из результатов исследования Росстата. В 2006 году в возрастной категории 15–19 лет были трудоустроены 1339 человек, в категории 20–24 года — 6450 человек. В 2019 году это показатель составил уже 350 и 3623 человек соответственно.

Минтруд занятость молодежь рынок труда трудоустройство
Материалы по теме
Глава Минтруда рассказал, можно ли уволить за отказ от вакцинации
Общество
Рынок труда Москвы адаптировался: вакансий больше, чем до пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter