Путин поручил улучшить показатели рынка труда до уровня 2019 года

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости восстановить показатели российского рынка труда. Об этом он сказал на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.

«Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года», — указал российский лидер.

Он отметил, что выполнение этой задачи, в первую очередь, зависит от вложения капитала в рабочие места, инвестиций и роста деловой активности. По словам Путина, у отечественного бизнеса есть и ресурсы и желание для необходимых инвестиций.

«Добавлю также, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно — возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам», — сообщил президент. Правительство в течение полугода перечислит работодателю за каждого такого трудоустроенного три минимальных размера оплаты труда (МРОТ).