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Минстрой разработал механизм изменения госконтрактов из-за роста цен

Минстрой разработал механизм, который позволит увеличивать цены госконтрактов до 30% из-за роста цен на стройматериалы. Он будет применяться для контрактов стоимостью от 1 млн руб. и заключенных до 1 июля 2021 года
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минстрой подготовил проект постановления правительства об изменении цен на госконтракты «в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы». На прошлой неделе заместитель министра строительства Александр Ломакин направил документ на согласование в Минфин, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), копия письма есть у РБК. В пресс-службах ФАС и Минфина подтвердили РБК, что рассмотрели и согласовали проект постановления. РБК направил запрос в Минстрой.

В ФАС отметили, что ранее замечания антимонопольного органа обсуждались на площадке аппарата правительства. В Минфине заявили, что проект учитывает ранее направленные в Минстрой предложения министерства.

Что предлагает Минстрой

Проект постановления регулирует изменения госконтрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных по закону о госзкакупках (44-ФЗ) «для обеспечения федеральных нужд». Если срок контрактов не менее года и их стоимость превышает 1 млн руб., то цену или срок исполнения можно будет увеличить, но не более чем на 30%. Возможность подобной корректировки раньше существовала только для проектов дороже 100 млн руб.

Проект Минстроя касается только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. Чтобы изменить контракт, подрядчик должен будет отправить заказчику письменное предложение с обоснованием корректировки. Пересмотр стоимости может касаться только пока не выполненных объемов строительства. В текущем году при необходимости увеличения цен на госконтракты возможно использовать на эти цели средства из резервного фонда правительства, говорится в документе.

Проект постановления распространяется на контракты 35 заказчиков, среди которых министерства (Минздрав, Минкультуры, Минобразования, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтранс, Минэк, Минэнерго, Минфостокразвития), ведомства (Ростуризм, Роспотребнадзор и др.), ряд вузов (РАНХиГС, МГУ), а также Управделами президента, Генпрокуратура, Верховный суд, Единый заказчик в сфере строительства, «Росатом» и «Роскосмос».

Новый порядок изменения контрактов касается федеральных проектов, при этом в документе рекомендуется принять подобные меры и властям регионов. Госкомпаниям, которые делают закупки по 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») также рекомендуется учитывать положения проекта постановления для договоров, затрагивающих цели национальных проектов.

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Почему Минстрой предлагает пересматривать контракты

Минувшей весной Минстрой разработал законопроект, которым предлагается сделать возможным изменение условий госконтрактов, если из-за роста стоимости строительных ресурсов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%. Против этого документа выступил Минфин: там настаивали, что предложения Минстроя дублируют уже существующие в законе положения.

О необходимости изменения стоимости госконтрактов власти задумались после резкого роста цен на металл в конце прошлого года. Первые жалобы на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц поступили в декабре. В июне правительство приняло решение о вводе временных пошлин на экспорт металла: они заработали 1 августа и будут действовать до конца года. В первом полугодии цены на сталь во всем мире были на максимумах с 2008-го. Это произошло на фоне восстановления спроса в США, Китае и Индии.

В июле к президенту Владимиру Путину обратились главы восьми строительных компаний, включая «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга (строила Крымский мост), «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан». Они охарактеризовали состояние строительной отрасли как «кризисное», а совокупные убытки компаний за последние пять лет, с 2015-го, оценили в 137 млрд руб. Одна из причин такого положения бизнеса — система ценообразования в бюджетном строительстве не соответствует рыночным реалиям, указывали обратившиеся.

Глава лесопромышленного холдинга объяснил скачок цен на стройматериалы
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Вслед за металлом выросли цены и на другие строительные материалы. В июле ФАС начала проверки крупных строительных организаций и производителей бетона, кирпича, древесных материалов, ПВХ-продукции. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что проверки продолжаются и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования. ФАС поручила также своим территориальным органам раз в две недели проводить мониторинг цен на основные строительные материалы, добавили в службе.

Автор
Надежда Федорова
стройматериалы Минстрой рост цен госконтракты
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