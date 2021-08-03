Минстрой разработал механизм изменения госконтрактов из-за роста цен

Минстрой разработал механизм, который позволит увеличивать цены госконтрактов до 30% из-за роста цен на стройматериалы. Он будет применяться для контрактов стоимостью от 1 млн руб. и заключенных до 1 июля 2021 года

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минстрой подготовил проект постановления правительства об изменении цен на госконтракты «в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы». На прошлой неделе заместитель министра строительства Александр Ломакин направил документ на согласование в Минфин, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), копия письма есть у РБК. В пресс-службах ФАС и Минфина подтвердили РБК, что рассмотрели и согласовали проект постановления. РБК направил запрос в Минстрой.

В ФАС отметили, что ранее замечания антимонопольного органа обсуждались на площадке аппарата правительства. В Минфине заявили, что проект учитывает ранее направленные в Минстрой предложения министерства.

Что предлагает Минстрой

Проект постановления регулирует изменения госконтрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных по закону о госзкакупках (44-ФЗ) «для обеспечения федеральных нужд». Если срок контрактов не менее года и их стоимость превышает 1 млн руб., то цену или срок исполнения можно будет увеличить, но не более чем на 30%. Возможность подобной корректировки раньше существовала только для проектов дороже 100 млн руб.

Проект Минстроя касается только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. Чтобы изменить контракт, подрядчик должен будет отправить заказчику письменное предложение с обоснованием корректировки. Пересмотр стоимости может касаться только пока не выполненных объемов строительства. В текущем году при необходимости увеличения цен на госконтракты возможно использовать на эти цели средства из резервного фонда правительства, говорится в документе.