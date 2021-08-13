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В Ростовской области 22 воспитанника детсада заболели сальмонеллезом

Вид на здание детского сада № 27 города Батайска
Вид на здание детского сада № 27 города Батайска (Фото: алыепаруса27.рф)

В детском саду № 27 города Батайска Ростовской области у 22 детей диагностирован сальмонеллез. Об этом РБК сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Там отметили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Как пояснили в региональном правительстве, в садик не пришло много детей. Выяснилось, что 15 детей из четырех групп не пришли в связи с плохим самочувствием. Они жаловались на рвоту, диарею, повышение температуры. В течение дня с подобными симптомами в учреждении были выявлены еще шесть детей.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«По состоянию на 12.08.2021 на 18:00 выявлен 51 контактный воспитанник, из них госпитализировано пятеро детей в центральную городскую больницу Батайска и один — в центральную городскую больницу Ростова-на-Дону. Диагноз сальмонеллез диагностирован у 22 детей», — заявили в управлении.

У 29 детей и десяти сотрудников взяты мазки на анализ, также взяты для лабораторного исследования соскобы с посуды на пищеблоке и в группах, которые посещали заболевшие воспитанники. «Принято решение о проведении в детском саду двух санитарных дней 12 и 13 августа для дополнительной профилактической обработки всех помещений и дворовой территории, а также минимизации контакта между воспитанниками. Дети находятся дома под контролем родителей и врачей», — добавили в управлении.

В региональном Роспотребнадзоре пока временно приостановили работу пищеблока в детском саду, материалы направлены в суд. «Принимаются меры по привлечению к административной ответственности виновных», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили РБК, что по данному факту проводится проверка. Работа детского сада приостановлена. Возбуждено уголовное дело (по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК) в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей в детском саду.

В детском саду № 27 отказались от комментариев. РБК направил запросы в Минздрав региона.

Ранее в Волгодонске на спортивных сборах отравились свыше 30 детей. По данным следователей, в центре загородного отдыха участникам спортивных сборов предоставили услуги по организации питания и «готовую пищевую продукцию», после употребления которой у них появились симптомы отравления. Пострадавшим от 10 до 14 лет, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

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