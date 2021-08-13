В Ростовской области 22 воспитанника детсада заболели сальмонеллезом

Вид на здание детского сада № 27 города Батайска (Фото: алыепаруса27.рф)

В детском саду № 27 города Батайска Ростовской области у 22 детей диагностирован сальмонеллез. Об этом РБК сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Там отметили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Как пояснили в региональном правительстве, в садик не пришло много детей. Выяснилось, что 15 детей из четырех групп не пришли в связи с плохим самочувствием. Они жаловались на рвоту, диарею, повышение температуры. В течение дня с подобными симптомами в учреждении были выявлены еще шесть детей.

«По состоянию на 12.08.2021 на 18:00 выявлен 51 контактный воспитанник, из них госпитализировано пятеро детей в центральную городскую больницу Батайска и один — в центральную городскую больницу Ростова-на-Дону. Диагноз сальмонеллез диагностирован у 22 детей», — заявили в управлении.

У 29 детей и десяти сотрудников взяты мазки на анализ, также взяты для лабораторного исследования соскобы с посуды на пищеблоке и в группах, которые посещали заболевшие воспитанники. «Принято решение о проведении в детском саду двух санитарных дней 12 и 13 августа для дополнительной профилактической обработки всех помещений и дворовой территории, а также минимизации контакта между воспитанниками. Дети находятся дома под контролем родителей и врачей», — добавили в управлении.