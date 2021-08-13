Суд удовлетворил иск «Роснефти» к Bloomberg

Фото: rosneft.com

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования «Роснефти» к Bloomberg, связанные с заметкой агентства «Trafigura заняла $7 млрд в России на нефтяную сделку в Арктике», сообщило «РИА Новости».

Суд обязал Bloomberg удалить фрагменты статьи как порочащие деловую репутацию «Роснефти» и опубликовать опровержение в виде сообщения о решении суда.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Москвы и Bloomberg.

В марте компания также подавала иск к Bloomberg и ряду других СМИ, которые процитировали заметку агентства. Иск касался статьи Bloomberg под названием «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру». Соответчиками по иску стали репортеры издания Анна Андрианова и спецкорр Евгения Письменная.В