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Технологии и медиа ,  
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Суд удовлетворил иск «Роснефти» к Bloomberg

«Роснефть» ROSN ₽565,9 +0,73% Купить
Фото: rosneft.com
Фото: rosneft.com

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования «Роснефти» к Bloomberg, связанные с заметкой агентства «Trafigura заняла $7 млрд в России на нефтяную сделку в Арктике», сообщило «РИА Новости».

Суд обязал Bloomberg удалить фрагменты статьи как порочащие деловую репутацию «Роснефти» и опубликовать опровержение в виде сообщения о решении суда.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Москвы и Bloomberg.

Суд удовлетворил иск «Роснефти» к «Эху Москвы»
Технологии и медиа
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В марте компания также подавала иск к Bloomberg и ряду других СМИ, которые процитировали заметку агентства. Иск касался статьи Bloomberg под названием «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру». Соответчиками по иску стали репортеры издания Анна Андрианова и спецкорр Евгения Письменная.В

«Роснефть» также подала иск к «Дождю» и «Эху Москвы», которые сослались на материал Bloomberg. В мае суд удовлетворил иск нефтекомпании к «Дождю» и обязал его удалить и опровергнуть сведения из новости, написанной на основе заметки агентства. В августе суд принял аналогичное решение по делу «Эха Москвы».

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