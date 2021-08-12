Сенаторы оценили идею о включении воинской службы в трудовой стаж

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Воинскую службу возможно включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил РБК председатель подкомитета по административному праву комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. «Служба в вооруженных силах — это непростой труд и достаточно ответственный, серьезный, иногда опасный. Поэтому предосудительного в таком предложении я не вижу, чтобы входило в трудовой стаж. Кроме того, трудовой стаж нужен для многих вещей: и для пенсии, и для льгот, выплат, кредитов и многих других вещей, — пускай будет. Нужно проводить правовую экспертизу, встречаться с экспертным сообществом, тогда можно будет делать более ответственные и конкретные заявления», — пояснил он.



Для включения военной службы в трудовой стаж необходимо изменить действующее пенсионное законодательство, сообщил РБК председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Действующее пенсионное законодательство подразумевает понятие страхового стажа, а не трудового, потому что действует страховая пенсионная система. Требуется корректировка пенсионного законодательства, по которой можно досрочно выходить на пенсию. Год службы в армии — не страховой период, и 42 года работы у мужчины не включают его. Этот стаж [служба в армии] должен быть включен в общий страховой стаж. Тем более что за службу в армии государство насчитывает 1,8 балла для формирования будущей пенсии», — уточнил депутат.

По словам Нилова, важно в принципе включить срок срочной службы в трудовой стаж. «Я лично выступаю за то, чтобы срок службы в суровых природно-климатических условиях засчитывался год за полтора, за два. Сейчас давайте вообще включим срок службы в армии как не страховой период в общий страховой стаж», — объяснил он свою мысль.

Нилов напомнил, что подобный законопроект уже был внесен фракцией ЛДПР. «Он был отклонен Госдумой в том числе из-за того, что сегодняшние авторы не поддержали и правительство не поддержало», — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и депутаты Государственной думы внесли в нее законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. «В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию», — заявил Турчак.