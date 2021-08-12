Депутаты предложили включить срок службы в армии в трудовой стаж

Депутаты от фракции «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает включить срочную службу в армии в трудовой стаж. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, — сказал Неверов (цитата по ТАСС).

По его словам, необходимые изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

Неверов пояснил, что в настоящее время россияне имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста: мужчины — не ранее чем в 60 лет (при стаже не менее 42 лет), женщины — не ранее чем в 55 лет (при минимальном стаже 37 лет). Однако, продолжил депутат, в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном.