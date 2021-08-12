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Депутаты предложили включить срок службы в армии в трудовой стаж

Депутаты от фракции «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает включить срочную службу в армии в трудовой стаж. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, — сказал Неверов (цитата по ТАСС).

По его словам, необходимые изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Неверов пояснил, что в настоящее время россияне имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста: мужчины — не ранее чем в 60 лет (при стаже не менее 42 лет), женщины — не ранее чем в 55 лет (при минимальном стаже 37 лет). Однако, продолжил депутат, в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном.

«То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с неслужившим», — отметил Неверов.

Он отметил, что именно «эту несправедливость» парламентарии собираются устранить поправками в закон о страховых пенсиях.

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В 2019 году аналогичное предложение вносили на рассмотрение в Госдуму депутаты от ЛДПР. Однако большинство депутатов его не поддержало.

В марте зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявляла, что Совфед совместно с Минтрудом начали рассмотрение вопроса о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Она отметила, что для реализации инициативы потребуется около 2 млрд руб. каждый год.

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