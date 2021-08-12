Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

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Крым, будучи российской территорией, является частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании полуострова частью России, передают «РИА Новости».

«В соответствии с этим договором (о Союзном государстве с Белоруссией — РБК.) территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал он журналистам.

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