Лукашенко рассказал о вопросе Путину, «как нам попасть в Крым»

Президент Белоруссии рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным новый маршрут полетов в Крым. Украина закрыла небо для белорусских самолетов, а на полуострове есть белорусский санаторий

Владимир Путин (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Сергей Ильин / ТАСС)

Власти Белоруссии и России проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, ведомства обеих стран уже получили соответствующее поручение. Об этом, как сообщает агентство БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — сказал президент Белоруссии.

«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — добавил Лукашенко.

На уточняющий вопрос журналистов Лукашенко ответил, что разговаривал о полетах в Крым с президентом Украины еще тогда, когда этот пост занимал Петр Порошенко.

Video