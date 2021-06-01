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Политика ,  
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Лукашенко рассказал о вопросе Путину, «как нам попасть в Крым»

Президент Белоруссии рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным новый маршрут полетов в Крым. Украина закрыла небо для белорусских самолетов, а на полуострове есть белорусский санаторий
Владимир Путин (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Сергей Ильин / ТАСС)

Власти Белоруссии и России проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, ведомства обеих стран уже получили соответствующее поручение. Об этом, как сообщает агентство БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — сказал президент Белоруссии.

«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — добавил Лукашенко.

На уточняющий вопрос журналистов Лукашенко ответил, что разговаривал о полетах в Крым с президентом Украины еще тогда, когда этот пост занимал Петр Порошенко.

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Украина рассматривает посещение Крыма не через свои пограничные пункты как нарушение, поскольку считает полуостров своей, но оккупированной территорией. «Я задал вопрос Порошенко (еще он был президентом): «А как мне теперь в Крым попасть?» — «Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину». Я говорю: «Понял». Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию», — сказал Лукашенко.

«Белавиа» назвала условие для полетов в Крым
Политика
Игорь Чергинец

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«Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — добавил он.

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец 30 мая 2020 года, после введения против компании санкций заявил, что она пока не будет совершать полеты в Крым. По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил он. Белоруссия официально не признала вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами. «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.

Украинские авиакомпании также не летают в Крым. Полеты на полуостров стали поводом для введения Киевом санкций против российских авиакомпаний, после чего Москва в ответ ввела санкции против украинских авиаперевозчиков, и воздушное сообщение между двумя странами прекратилось.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Крым полеты Александр Лукашенко
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