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В Думе ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма

Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не препятствует, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Заявление [Александра Лукашенко] немного некрасиво. Я думаю, он прекрасно понимает, что некоторые наши крупные компании официально не работают в Крыму для того, чтобы не испытывать на себе санкции. Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты», — сказал он.

Чепа отметил, что Будапештский меморандум не влияет на признание Белоруссией российского статуса Крыма. «Будапештский меморандум абсолютно не мешает Лукашенко официально признать Крым. Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое произносило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе», — добавил он.

Источник «РИА Новости» в Москве заявил, что Будапештский меморандум не помешает Белоруссии признать Крым. По его словам, договор подписали в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. «Идея заключалась в том, чтобы страны ядерной «пятерки» обязались не применять против Украины ядерное оружие», — уточнил источник.

Собеседник агентства добавил, что принципы меморандума были нарушены в феврале 2014 года тремя ядерными державами. «США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском Майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения», — отметил он.

Накануне во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда продукцию. Также Лукашенко выразил готовность «переступить» через ранее подписанные документы, в том числе Будапештский меморандум. «Помните про Будапештскую декларацию? <...> Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю», — добавил он.

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