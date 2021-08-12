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В офисе Зеленского предложили разделить понятия «русский» и «российский»

Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: alexey.arestovich / Facebook)

На Украине необходимо законодательно разделить понятия «русский» и «российский». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицированы в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык — так же как и украинский», — заявил он.

Лингвисты оценили предложение переименовать русский язык в московский
Общество
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее, также в эфире телеканала «Украина 24», писательница и общественный деятель Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в «московский», поскольку это название, по ее мнению, является историческим.

«Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык — это наше название, у нас «стырено», — заявила писательница.

Как сообщил РБК лингвист, профессор и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой русского языка РГГУ Максим Кронгауз, русский язык можно называть «московским» только в шутку.

«Литературный русский язык основан во многом на московском диалекте. На нем говорили в Москве и Санкт-Петербурге, на нем сейчас говорят по всей России. Московский диалект считался главным диалектом, еще не будучи литературным, или кодифицированным», — сказал Кронгауз, отметив, что всерьез называть русский язык московским не стоит.

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Арестович сделал свое заявление во время обсуждения действующего закона о языке. Согласно принятому в апреле 2019 года закону, за украинским языком были закреплены исключительные права по сравнению с другими языками. Также законом установлено, что украинским языком должно владеть руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений.

Действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

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