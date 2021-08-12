В офисе Зеленского предложили разделить понятия «русский» и «российский»

Алексей Арестович (Фото: alexey.arestovich / Facebook)

На Украине необходимо законодательно разделить понятия «русский» и «российский». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицированы в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык — так же как и украинский», — заявил он.

Ранее, также в эфире телеканала «Украина 24», писательница и общественный деятель Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в «московский», поскольку это название, по ее мнению, является историческим.

«Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык — это наше название, у нас «стырено», — заявила писательница.