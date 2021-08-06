Лингвисты оценили предложение переименовать русский язык в московский

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Наименования в языке складываются определенным образом, и спорить с историей о названиях бесполезно, пояснила РБК ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Так она отреагировала на предложение украинской писательницы Ларисы Ницой переименовать русский язык в московский. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

«Проблема в том, что это не чисто лингвистический вопрос. Язык тесно связан с нашей жизнью, и все наши боли, обиды и ссоры отражаются в нашем отношении к языку. Так же, как «на Украине» и «в Украине», — это не про лингвистику, а про раздражение одних людей в отношении других», — сказала Левонтина.

Русский язык можно в шутку называть московским, а говорить об этом всерьез не стоит, заявил РБК лингвист, профессор и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой русского языка РГГУ Максим Кронгауз.