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Лингвисты оценили предложение переименовать русский язык в московский

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Наименования в языке складываются определенным образом, и спорить с историей о названиях бесполезно, пояснила РБК ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Так она отреагировала на предложение украинской писательницы Ларисы Ницой переименовать русский язык в московский. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

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«Проблема в том, что это не чисто лингвистический вопрос. Язык тесно связан с нашей жизнью, и все наши боли, обиды и ссоры отражаются в нашем отношении к языку. Так же, как «на Украине» и «в Украине», — это не про лингвистику, а про раздражение одних людей в отношении других», — сказала Левонтина.

Русский язык можно в шутку называть московским, а говорить об этом всерьез не стоит, заявил РБК лингвист, профессор и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой русского языка РГГУ Максим Кронгауз.

«Литературный русский язык основан во многом на московском диалекте. На нем говорили в Москве и в Санкт-Петербурге, на нем сейчас говорят по всей России. Московский диалект считался главным диалектом, еще не будучи литературным, или кодифицированным», — сообщил Кронгауз. Это единственная причина, по которой русский язык может считаться московским.

В 2018 году Ницой рассказывала, что штрафовала воспитателей в детском саду в Карпатах, в котором она работала, если они говорили на русском языке. 

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Лариса Ницой — автор детских книг «Несокрушимые муравьи», «Страшное чудовище», «Ярик и рогатый Ми…» и других. Она пишет на украинском языке.

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