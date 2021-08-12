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Шойгу заложил памятный камень в честь начала реконструкции БАМа

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), передает ТАСС.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали», — сообщил министр.

Протяженность участка работ — 340 км на промежутке от Улака до Февральска, этот отрезок имеет важное значение для российской экономики, уточнил Шойгу.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В феврале прошлого года РЖД разработали план по ускоренной модернизации БАМ и Транссибирской магистрали, на 212 участках планируется расширить станции и проложить дополнительные пути. Реконструкция позволит увеличить провозную способность железнодорожных путей в направлении морских портов на Дальнем Востоке.

Шойгу отметил, что Минобороны принимает участие в модернизации дороги на самом сложном участке работ. «Развертывание завершили, переброску сил завершили, приступили к работам по основному предназначению», — сказал министр. По его словам, на пяти из 19 объектах уже началось полномасштабное строительство. Строительство идет без отставания от графиков, доложил начальник главного управления железнодорожных войск Олег Косенков, сообщила пресс-служба Минобороны.

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