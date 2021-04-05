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Железнодорожные войска построят вторую ветку БАМа

Подразделения пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России 5 апреля приступят к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — сказал заместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, на строительство участка протяженностью 340 км от Улака до Февральска выйдут все десять бригад железнодорожных войск. «Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок» — отметил Булгаков.

РЖД пообещали ускорить на год модернизацию БАМа и Транссиба
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство России утвердило в марте 2019 года.

В феврале прошлого года в РЖД разработали план ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Перевозчик составил перечень из 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности этих магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Сроки реализации проектов планировалось сократить на один-два года.

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