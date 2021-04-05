Железнодорожные войска построят вторую ветку БАМа

Подразделения пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России 5 апреля приступят к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — сказал заместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, на строительство участка протяженностью 340 км от Улака до Февральска выйдут все десять бригад железнодорожных войск. «Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок» — отметил Булгаков.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство России утвердило в марте 2019 года.