В Москве за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: АГН «Москва»

На Москву обрушился сильный ливень, наибольшее количество осадков пришлось на темное время суток, сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 мм [осадков], что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 мм — это с девяти часов вечера 11 августа до шести утра 12 августа», — рассказал он.

Он предупредил, что в Москве в течение дня может выпасть еще до 5–7 мм. В этом случае 12 августа станет самым дождливым с 1948 года. Рекорд для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда выпало 38,2 мм, напомнил Тишковец.

Синоптик также сообщил в Instagram, что 12 августа в столичном регионе ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит 21–23 градуса тепла.