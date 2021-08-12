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В Москве за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На Москву обрушился сильный ливень, наибольшее количество осадков пришлось на темное время суток, сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 мм [осадков], что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 мм — это с девяти часов вечера  11 августа до шести утра 12 августа», — рассказал он.

Он предупредил, что в Москве в течение дня может выпасть еще до 5–7 мм. В этом случае 12 августа станет самым дождливым с 1948 года. Рекорд для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда выпало 38,2 мм, напомнил Тишковец.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Синоптик также сообщил в Instagram, что 12 августа в столичном регионе ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит 21–23 градуса тепла.

Ранее Тишковец предупредил жителей Центральной России, что в августе их ждет дождливая и умеренно теплая погода. «Последний летний месяц может стать на 40–60% дождливее, чем должен быть. <...> В старину такую погоду называли хлябистой», — говорил он.

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