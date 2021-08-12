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Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России ситуация с коронавирусной инфекцией, вероятно, стабилизируется к зиме. Такое мнение «РИА Новости» высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация [ситуации с коронавирусом].

По словам специалиста, в середине-конце сентября возможен новый подъем заболеваемости, который будет связан с возвращением людей из отпусков и началом учебного года. «Те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать», — добавил Тимаков.

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Эксперт также пояснил, что подъем заболеваемости связан из-за отсутствия в стране сформированной иммунной прослойки.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович также ранее заявляла РБК, что к осени может произойти очередной подъем заболеваемости. Однако она уточнила, что пока неизвестно, насколько он может быть сильным.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но остается напряженной. При этом она отметила, что в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста новых случаев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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