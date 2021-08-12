Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России ситуация с коронавирусной инфекцией, вероятно, стабилизируется к зиме. Такое мнение «РИА Новости» высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация [ситуации с коронавирусом].

По словам специалиста, в середине-конце сентября возможен новый подъем заболеваемости, который будет связан с возвращением людей из отпусков и началом учебного года. «Те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать», — добавил Тимаков.

Эксперт также пояснил, что подъем заболеваемости связан из-за отсутствия в стране сформированной иммунной прослойки.