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Общество ,  
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Мэр Ялты призвала жителей остаться дома из-за надвигающихся ливней

В Ялте на 12 августа объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице во «ВКонтакте».

«В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с», — написала Павленко.

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Фото:fmba.gov.ru

Глава города предупредила, что из-за стихии возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий, а также повреждения градом сельскохозяйственных угодий, кровель зданий и сооружений.

«Очень прошу воздержаться от прогулок — по городу и морских! По возможности — оставайтесь дома», — добавила Павленко.

В Ялте уже несколько раз происходили подтопления жилых домов. Первое наводнение в Ялте произошло 18 июня, когда из берегов из-за сильного ливня вышла река Водопадная. Она подтопила часть города, вода подобралась к территории зданий «Крымэнерго», это угрожало лишить город света. Администрация города объявила ЧС, ущерб от паводка превысил 200 млн руб.

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Второй потоп был 26 июня, тогда в Ялте за полтора часа выпала двухнедельная норма осадков. Павленко заявила, что ущерб от него был меньше, чем от первого наводнения.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что из-за сильных осадков реки Бельбек и Коккозка могут выйти из берегов.

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