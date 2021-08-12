Мэр Ялты призвала жителей остаться дома из-за надвигающихся ливней

В Ялте на 12 августа объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице во «ВКонтакте».

«В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с», — написала Павленко.

Глава города предупредила, что из-за стихии возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий, а также повреждения градом сельскохозяйственных угодий, кровель зданий и сооружений.

«Очень прошу воздержаться от прогулок — по городу и морских! По возможности — оставайтесь дома», — добавила Павленко.