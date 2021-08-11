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В Абхазии пациент COVID-госпиталя умер после скачка электроэнергии

В Абхазии после скачка электроэнергии в реанимации госпиталя один пациент умер, еще трое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава непризнанной республики Эдуард Бутба,  сообщает пресс-служба министерства.

«В Гудаутском ковидном госпитале из-за скачка электроэнергии были обесточены две реанимационные палаты. <...> После оказания реанимационных мероприятий, которые не увенчались успехом, пациент 1957 года [рождения] скончался, трое пациентов в тяжелом состоянии», — рассказал министр.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Прокуратура начала доследственную проверку.

Ранее во Владикавказе произошла авария в клинической больнице скорой помощи, там прорвало кислородную трубу. Жертвами инцидента стали девяти пациентов. Они находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимационном отделении был 71 человек.

Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

коронавирус Абхазия электричество реанимация
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