В Абхазии пациент COVID-госпиталя умер после скачка электроэнергии

В Абхазии после скачка электроэнергии в реанимации госпиталя один пациент умер, еще трое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава непризнанной республики Эдуард Бутба, сообщает пресс-служба министерства.

«В Гудаутском ковидном госпитале из-за скачка электроэнергии были обесточены две реанимационные палаты. <...> После оказания реанимационных мероприятий, которые не увенчались успехом, пациент 1957 года [рождения] скончался, трое пациентов в тяжелом состоянии», — рассказал министр.

Прокуратура начала доследственную проверку.

Ранее во Владикавказе произошла авария в клинической больнице скорой помощи, там прорвало кислородную трубу. Жертвами инцидента стали девяти пациентов. Они находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимационном отделении был 71 человек.