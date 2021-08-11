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Кишинев попросил Москву помочь утилизировать боеприпасы из Приднестровья

Фото: Елена Нагорных / ТАСС
Фото: Елена Нагорных / ТАСС

Молдавия попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов, которые находятся на территории Приднестровья. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на брифинге после переговоров с президентом Молдавии Майей Санду, видео опубликовано на YouTube-канале издания «Sputnik Молдова». 

«Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанных с этим вопросов утилизации боеприпасов», — сказал Козак. По его словам, ликвидация боеприпасов с истекшим сроком годности, не подлежащих транспортировке, отвечает интересам России.

Козак прибыл с рабочим визитом в столицу Молдавии 11 августа. Там он провел встречу с президентом страны Майей Санду, вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским и министром иностранных дел Николаем Попеску. Кроме того, Козак провел переговоры с министром внутренних дел Анной Ревенко и вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну.

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Вывезти или ликвидировать боеприпасы со складов в Приднестровье предлагал еще в 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу.

Снаряды находятся в хранилище боеприпасов рядом с селом Колбасна, которое расположено в районе молдавско-украинской границы. В регионе находится опергруппа российских войск, которая после распада Советского Союза сменила 14-ю общевойсковую армию. Военные охраняют склады с боеприпасами и занимаются миротворчеством.


 

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