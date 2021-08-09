В Москве в ДТП на Тверской улице пострадали два человека

Фото: Андрей Лебедев / VK

В Москве два человека пострадали в ДТП на Тверской улице с участием двух автомобилей, сообщает городское управление ГИБДД в Telegram. Авария произошла возле дома № 22.

«Водитель автомобиля Mercedes AMG GT из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200», — говорится в сообщении. После столкновения первый автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в бетонные ограждения на тротуаре.

Оба водителя были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами головы, у водителя Mercedes E-200 диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у водителя Mercedes AMG GT — ушиб головного мозга, он находился без сознания.

По данным дептранса Москвы, авария произошла в 4:22, кроме водителя пострадал и пассажир Mercedes AMG GT. «Среди пешеходов нет пострадавших. Детали уточняем», — добавили в мэрии.