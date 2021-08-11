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В Ленобласти задержали сбежавших из здания суда братьев

Михаил и Николай Мигутины
Михаил и Николай Мигутины (Фото: МВД РФ)

Сотрудники УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области задержали двух братьев, сбежавших из кабинета мирового судьи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Полицейские установили местонахождение беглецов и задержали их в микрорайоне Черная речка города Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Фото:ОМВД России по г.о. Истра

Побег произошел накануне в Выборгском районе Ленинградской области. Судебные приставы доставили задержанных в здание мирового суда. После оглашения приговора они выпрыгнули в окно и скрылись.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осужденные — Михаил и Николай Мигутины. Первого приговорили к одному году колонии строгого режима, а Николая — к 2,5 года. За что они осуждены, не уточняется.

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