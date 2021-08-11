Примаков призвал Казахстан отреагировать на действия националистов

Евгений Примаков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти Казахстана не осуждают действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Примаков сослался на запись канала Readovka, разместившего видео, на котором русская женщина на камеру приносит извинения казахскому народу. Примаков обвинил казахских националистов в нападениях на русских на этнической, национальной и русофобской почве.

«Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить. А легко ли приходится вот этой русской женщине? А многим другим?», — написал Примаков.

Глава Россотрудничества посетовал на то, что при упоминании об истоках «современной казахской государственности, а не легенды о Золотой Орде» раздается «всенациональный крик боли». «Но разве мы слышим хоть иногда явное, очное, прямое осуждение местных нациков со стороны Казахстанского государства?», — пишет Примаков.