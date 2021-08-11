В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус № 130 врезался в осветительный столб на Ленинском шоссе, после аварии в городские больницы доставили семь человек, сообщает городской Комитет по транспорту в Telegram.

«Пострадавших с тяжелыми травмами нет. Водитель автобуса в госпитализации не нуждается», — сказано в сообщении.

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Авария произошла в 15:00 около дома № 140. Согласно данным компании-перевозчика «Пассажиравтотранс», водитель перед выходом на смену прошел медосмотр. Сама авария произошла во время первого часа работы водителя, его режим труда и отдыха был соблюден. В компании также сообщили, что автобус новый, был изготовлен в прошлом году.