В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 12:33
Риелторы назвали минимальную стоимость квартир в новостройках Москвы Недвижимость, 17:56 Samsung представил новые сгибающиеся смартфоны повышенной прочности Технологии и медиа, 17:55 Глава института гриппа оценил сообщения об опасности «йота»-штамма COVID Общество, 17:53 Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн продаст собственные NFT-токены Крипто, 17:52 В ВОЗ оценили сроки одобрения российской вакцины Общество, 17:46 Пешком из офиса: как устроен деловой квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 17:45 Депутат Рады объяснил решение станцевать гопак после победы на Олимпиаде Спорт, 17:39 Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» получил 4,5 года Бизнес, 17:35 Путин поручил главе МЧС выехать в Якутию на борьбу с пожарами Общество, 17:33 В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб Общество, 17:27 Mercedes вывел на испытания экстремальный G-Class в военном стиле Авто, 17:25 «Что изменилось?»: подкаст с искусственным интеллектом из будущего Футурология, 17:25 Депутат из Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальством Политика, 17:22 Суд арестовал Range Rover и Bentley бывшей жены Мамаева Спорт, 17:21
Общество ,  
0 

В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус № 130 врезался в осветительный столб на Ленинском шоссе, после аварии в городские больницы доставили семь человек, сообщает городской Комитет по транспорту в Telegram.

«Пострадавших с тяжелыми травмами нет. Водитель автобуса в госпитализации не нуждается», — сказано в сообщении.

Video

Авария произошла в 15:00 около дома № 140. Согласно данным компании-перевозчика «Пассажиравтотранс», водитель перед выходом на смену прошел медосмотр. Сама авария произошла во время первого часа работы водителя, его режим труда и отдыха был соблюден. В компании также сообщили, что автобус новый, был изготовлен в прошлом году.

В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 13 человек
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

На место аварии выехал замглавы Комитета по транспорту для «оперативного прояснения» произошедшего, сообщило ведомство. Причины аварии установит специальная комиссия.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что авария произошла по вине водителя, он уснул за рулем.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

«Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев и «47 канал» без указания источника информации сообщают, что водителю автобуса стало плохо за рулем.

Накануне в аварии с тремя автомобилями в Калужской области пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Столкновение произошло на 110-м км автодороги «М3-Украина» неподалеку от Обнинска.

Санкт-Петербург ДТП Автобус Ленинский проспект Пассажиравтотранс
Материалы по теме
Четыре человека погибли при столкновении девяти машин на трассе «Дон»
Общество
В результате ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
Общество
Более 10 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter