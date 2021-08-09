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В ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 13 человек

В Саратовской области перевернулся рейсовый автобус, направлявшийся по маршруту Белгород — Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«На федеральной трассе Р-22, в районе г. Калининска, Калининского МР, Саратовской области произошло опракидование рейсового автобуса», — сообщили в МЧС.

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По данным спасателей, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина, в аварии пострадали 13 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 22 человека, в том числе два водителя.

6 августа на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами. 14 пострадавших доставили в больницу, еще 11 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, сообщили РБК в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщил источник РБК, в автобусе перевозили студентов Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ).

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