ФСБ раскрыла документы об эмигрантах и советских пленных в батальоне СС

Вид на здание ФСБ (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о деятельности карательного отряда СС «Варяг», формировавшегося в годы войны из представителей белой эмиграции и советских военнопленных. Документы размещены на сайте ФСБ и основаны на материалах следственного дела бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС «Варяг» Григория Бурбело.

Бурбело принимал участие в карательных операциях против югославских партизан в 1944–1945 годах. Батальон СС «Варяг» (позднее — полк «Варяг») изначально был сформирован из представителей белой эмиграции, поясняет ФСБ, затем его ряды пополнялись за счет завербованных Германией военнопленных Красной Армии.

Сам отряд действовал на территории оккупированной нацистами Югославии, где боролся с местным партизанским движением. Командиром батальона был бывший офицер Русской императорской армии М. Семенов, получивший чин гауптштурмфюрера СС.

«Личный состав батальона под командованием Семенова грабил население сел, которые поддерживали связь с партизанами. <...> Ряд населенных пунктов, названия которых не помню, в которых мы обнаруживали партизан, мы подвергали полному опустошению», — рассказывал Бурбело на допросе.