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Политика ,  
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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Восточной Пруссии

Фото: Макс Альперт / РИА Новости
Фото: Макс Альперт / РИА Новости

Калининградское управление ФСБ рассекретило документы о действиях нацистов в период Великой отечественной войны (ВОВ), передает «РИА Новости».

Обнародованные документы касаются преступлений немцев в отношении узников концлагерей, располагавшихся на территории региона. Речь идет о проведении экспериментов над заключенными, использовании человеческого жира для приготовления мыла, а также применении газовых камер, прививок сыпного тифа и других инфекционных болезней, пытках голодом. Как свидетельствуют документы, от тифа в лагерях в течение шести недель накануне прихода советских войск умерли 16 тыс. заключенных.

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Среди жертв преступлений — мирные граждане из числа русских, евреев, французов и румын. Большинство убитых — женщины. Многие были расстреляны при отступлении немцев при приближении Красной Армии. Кроме того, военнопленных и гражданских лиц активно использовали в качестве рабов у зажиточных немцев.

ФСБ обнародовала материалы к 75-летию со дня образования Калининградской области. Они переданы региональному архиву.

В качестве новой административно-территориальной единицы она была официально создана 7 апреля 1946 года на территории бывшего немецкого региона Восточная Пруссия. 4 июля того же года Калининградская область получила свое нынешнее название.

Минобороны в 2007 году запустило кампанию по обнародованию архивных материалов времен Великой Отечественной войны. Приказ подписал возглавлявший тогда ведомство Анатолий Сердюков.

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Ранее, 9 апреля, Минобороны опубликовало материалы о преступлениях нацистов в рамках проекта «Забвению не подлежит». Его запуск приурочили к годовщине восстания в концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

ФСБ нацисты архивы документы Великая Отечественная война
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