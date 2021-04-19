ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Восточной Пруссии

Фото: Макс Альперт / РИА Новости

Калининградское управление ФСБ рассекретило документы о действиях нацистов в период Великой отечественной войны (ВОВ), передает «РИА Новости».

Обнародованные документы касаются преступлений немцев в отношении узников концлагерей, располагавшихся на территории региона. Речь идет о проведении экспериментов над заключенными, использовании человеческого жира для приготовления мыла, а также применении газовых камер, прививок сыпного тифа и других инфекционных болезней, пытках голодом. Как свидетельствуют документы, от тифа в лагерях в течение шести недель накануне прихода советских войск умерли 16 тыс. заключенных.

Среди жертв преступлений — мирные граждане из числа русских, евреев, французов и румын. Большинство убитых — женщины. Многие были расстреляны при отступлении немцев при приближении Красной Армии. Кроме того, военнопленных и гражданских лиц активно использовали в качестве рабов у зажиточных немцев.

ФСБ обнародовала материалы к 75-летию со дня образования Калининградской области. Они переданы региональному архиву.