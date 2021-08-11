Шойгу заявил о контроле талибов границ с Таджикистаном и Узбекистаном

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Как вырасти из бизнеса «на коленке» за шесть недель РБК и Альфа-Банк, 11:54 Как компании создать канал в WatsApp или Viber и найти тысячи подписчиков Pro, 11:53 Водитель забил салон Toyota банками из под пива и получил штраф. Фото Авто, 11:52 Стало известно название нового романа Виктора Пелевина Стиль, 11:50 Audi выпустила 632-сильный концепт-трансформер с автопилотом Авто, 11:47 Укравший криптовалюту на $611 млн хакер заявил о готовности ее вернуть Крипто, 11:46 Финансисты нашли лазейку, позволяющую получать кредиты «плохим» заемщикам Финансы, 11:46 В Германии задержали британского «агента российской разведки» Общество, 11:41 Бейонсе анонсировала выход нового альбома Стиль, 11:39 В Москве в тестовом режиме запустили первую открытую квантовую сеть Индустрия 4.0, 11:35 Глава Минфина покинул Афганистан на фоне падения госдоходов из-за талибов Политика, 11:31 «Лапу!.. Сальто!.. Сидеть!..»: что умеет делать робособака от Xiaomi Технологии и медиа, 11:31 Год «Спутнику V», «йота»-штамм. Самое актуальное о пандемии на 11 августа Общество, 11:27 BMW представила обновленный кроссовер iX3 Авто, 11:26
Политика ,  

Шойгу заявил о контроле талибов границ с Таджикистаном и Узбекистаном

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

В Афганистане движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) взяло под контроль границы страны с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, — она также взята под контроль «Талибаном», — подчеркнул он и напомнил, что ранее талибы взяли «довольно крупный» город Кундуз.

Шойгу также отметил, что лидеры движения ранее обещали не предпринимать попыток пересечь границу и атаковать соседние страны.

Шойгу пообещал «держать порох сухим» у афганской границы
Политика
Сергей Шойгу

Тем не менее российский министр заверил, что Россия продолжит проводить совместные с Таджикистаном и Узбекистаном учения у афганской границы, для того чтобы «держать порох сухим».

США 2 мая начали вывод своих войск из Афганистана, который должен завершиться до 11 сентября. Одновременно с этим талибы начали масштабное наступление на правительственные силы. Так, 22 июля представитель организации Забиулла Муджахед заявил, что они контролируют около 90% афганских границ — границы с Туркменистаном, Ираном, Пакистаном и Узбекистаном и значительные территории внутри страны. Чтобы ограничить проникновение с территории Афганистана боевиков, военных и беженцев, Пакистан перебросил на границу с этой страной войска.

Со 2 по 6 августа Россия провела совместные учения с Узбекистаном, а с 5 по 10 августа — с Узбекистаном и Таджикистаном на таджикском полигоне Харб-Майдон в 20 км от афганской границы.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино
Сергей Шойгу Талибан граница Таджикистан Узбекистан
Материалы по теме
В ЕС заявили о взятии талибами под контроль 65% территории Афганистана
Политика
Талибы объяснили убийство чиновника в Кабуле «военной ситуацией»
Политика
Минобороны Афганистана сообщило об ударе бомбардировщиков США по талибам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter