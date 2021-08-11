Шойгу заявил о контроле талибов границ с Таджикистаном и Узбекистаном

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

В Афганистане движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) взяло под контроль границы страны с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, — она также взята под контроль «Талибаном», — подчеркнул он и напомнил, что ранее талибы взяли «довольно крупный» город Кундуз.

Шойгу также отметил, что лидеры движения ранее обещали не предпринимать попыток пересечь границу и атаковать соседние страны.

Тем не менее российский министр заверил, что Россия продолжит проводить совместные с Таджикистаном и Узбекистаном учения у афганской границы, для того чтобы «держать порох сухим».